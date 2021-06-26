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"Отставка Черчесова не поможет": Русских футболистов-миллионеров наконец назвали своими именами

"Отставка Черчесова не поможет": Русских футболистов-миллионеров наконец назвали своими именами

Знаменитый британский футбольный тренер откровенно высказался о провальной игре сборной России на Евро-2020.

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Natalija Osminina
Позорище!
Анатолий Лановой
Никогда миллионеры не будут защищать честь Родины. Это когорта предателей. Ни один футболист, играющий в иностранном клубе, не должен призываться в сборную
Максим Буров
А может быть причина в другом? В команде Дании 14 легионеров.
Natalija Osminina
Правда. Но для этого должна быть идеология, любовь к Родине, гордость за нее. А не эти продажные твари.
Анатолий Лановой
Тогда в чем причина???
Максим Буров
Честно? Не знаю.
Максим Буров
Может быть и в том, что до нулевых в моем городе было около десятка ДЮСШ, а сейчас ни одной.
Анатолий Лановой
Чем не ответ?
Евгений Натесов
В моём поселке было две - лёгко-атлетическая и игровая. А стала одна - лёгко-атлетическая и игровая. А сколько в твоём городе появилось спортивных клубов?
валерий двойнишников
Геша, привет родной...уже выписали...
Евгений Натесов
Идиот.
Альбертт
Если датчане будут играть как наши на чемпионате то в команде где они состоят будет к ним другое отношение . а нашим нет разницы от игры они свои огромные и не заслуженные деньги все равно получат .
валерий лисицын
Наши футболёры упали ниже плинтуса. Они не играют а деньги считают.Позорище , по другому не скажешь. Обнимаются, рыдают, прямо красны девицы а не мужики.
Альбертт
В основном зарплата у них государственная а значит должна оплата идти за результат . Победили получили премию , проиграли прожиточный минимум и это будет справедливо для них . За бугром они нахер не кому не нужны , вон Корина уже сбагрить хотят .

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