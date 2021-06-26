НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫСпорт"Отставка Черчесова не поможет": Русских футболистов-миллионеров наконец назвали своими именами Знаменитый британский футбольный тренер откровенно высказался о провальной игре сборной России на Евро-2020.Вернуться к статье141НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaПозорище!Анатолий ЛановойНикогда миллионеры не будут защищать честь Родины. Это когорта предателей. Ни один футболист, играющий в иностранном клубе, не должен призываться в сборнуюМБМаксим БуровА может быть причина в другом? В команде Дании 14 легионеров.Natalija OsmininaПравда. Но для этого должна быть идеология, любовь к Родине, гордость за нее. А не эти продажные твари.Анатолий ЛановойТогда в чем причина???МБМаксим БуровЧестно? Не знаю.МБМаксим БуровМожет быть и в том, что до нулевых в моем городе было около десятка ДЮСШ, а сейчас ни одной.Анатолий ЛановойЧем не ответ?Евгений НатесовВ моём поселке было две - лёгко-атлетическая и игровая. А стала одна - лёгко-атлетическая и игровая. А сколько в твоём городе появилось спортивных клубов?ВДвалерий двойнишниковГеша, привет родной...уже выписали...Евгений НатесовИдиот.АльберттЕсли датчане будут играть как наши на чемпионате то в команде где они состоят будет к ним другое отношение . а нашим нет разницы от игры они свои огромные и не заслуженные деньги все равно получат .ВЛвалерий лисицынНаши футболёры упали ниже плинтуса. Они не играют а деньги считают.Позорище , по другому не скажешь. Обнимаются, рыдают, прямо красны девицы а не мужики.АльберттВ основном зарплата у них государственная а значит должна оплата идти за результат . Победили получили премию , проиграли прожиточный минимум и это будет справедливо для них . За бугром они нахер не кому не нужны , вон Корина уже сбагрить хотят .Комментировать
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