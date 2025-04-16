Энергетические новации Трампа и перспективы строительства АЭС в Казахстане

Марат НУРГОЖАЕВ С тех пор как Дональд Трамп вновь стал президентом, его креативные инициативы сыплются одна за другой как из рога изобилия.
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