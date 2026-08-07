Электронная очередь в банках и офисах обслуживания: как улучшить клиентский сервис

В динамичном мире финансовых услуг и клиентского обслуживания, где конкуренция постоянно растет, а ожидания потребителей становятся все выше, способность предоставить быстрый, удобный и персонализированный сервис становится ключевым фактором успеха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)