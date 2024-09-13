«Могучая кучка» с огнетушителями генерала Булгакова

Как стало известно корреспонденту УтроNews, Федерация пожарно-спасательного спорта среди военнослужащих существует более 5 лет, а президентом этой мутноватой конторы является некий Владимир Метушевский, человек из близкого окружения бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
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