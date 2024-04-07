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Пара слов от живущего в Киргизии

Пара слов от живущего в Киргизии

"Это короткий очерк про ваши налоги, россияне, и о том, что о них думает конечный получатель - Киргизская Республика.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Среди кавказцев и азиатов в общем тоже большинство настроены на заработок и отъезд на родину. В советские времена в моем регионе самая добрая репутация была, например, у чеченских шабашников. А вот в скандальные новости попадают в большинстве случаев, как в сказке про Буратино, люди трех Б: беспаспортные, безграмоные,безработные. Дикие и невоспитанные, не сдержанные никакими законами и никакими обычаями, дико орущие что-то про ислам, при этом орущие спьяну. В основном молодежь, не отягощенная ни собственной семьей, ни ответственностью за нее. Или деклассированные элементы. Те самые &quot;криминальные мигранты&quot;
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1 час.
Н
Нина
Сами виноваты, дозаигрывались с ними, нянчились и заискивали с какого то хрена вместо жесткости и отпора. Вот и получили в ответ наглость подлость и зависть. Надо это понять и полностью изменить отношение. Недостойны уважения. Таких друзей и врагов не надо. Срочно разбираться и наказать, чтоб почуствовали и не считали себя умнее.
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11 мин.
Ирина Литвин
Уже давным давно пишут об этом. Только толку от этого нет только и знают щеки подставлять
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10 мин.

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