Пара слов от живущего в Киргизии

Вадим Кузнецов

Среди кавказцев и азиатов в общем тоже большинство настроены на заработок и отъезд на родину. В советские времена в моем регионе самая добрая репутация была, например, у чеченских шабашников. А вот в скандальные новости попадают в большинстве случаев, как в сказке про Буратино, люди трех Б: беспаспортные, безграмоные,безработные. Дикие и невоспитанные, не сдержанные никакими законами и никакими обычаями, дико орущие что-то про ислам, при этом орущие спьяну. В основном молодежь, не отягощенная ни собственной семьей, ни ответственностью за нее. Или деклассированные элементы. Те самые "криминальные мигранты"