Девон Кершоу: «Надеюсь, что Непряева закончит сезон с большим хрустальным глобусом. Мне плевать, под каким флагом она выступает»

Чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу высказался о возможной победе Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира.

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