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На Кубани пьяный 22-летний водитель без прав получил 10 суток ареста

На Кубани пьяный 22-летний водитель без прав получил 10 суток ареста

Сотрудники ДПС в результате погони смогли остановить и задержать 22-летнего нетрезвого водителя в станице Новоминской Каневского района, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

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