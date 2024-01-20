Сотни килограммов опасного мяса обнаружили на рынке в Кемерове

Специалисты провели проверку на кемеровском рынке и выявили грубые нарушения в мясном ряду.Сотрудники Россельхознадзора незадолго до Нового года провели проверку на рынке в Кемерове и выявили мясную продукцию неизвестного происхождения.
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