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Сотни килограммов опасного мяса обнаружили на рынке в Кемерове

Сотни килограммов опасного мяса обнаружили на рынке в Кемерове

Специалисты провели проверку на кемеровском рынке и выявили грубые нарушения в мясном ряду.Сотрудники Россельхознадзора незадолго до Нового года провели проверку на рынке в Кемерове и выявили мясную продукцию неизвестного происхождения.

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