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Спички - не игрушка

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Последние приготовления перед отправкой?Северокорейские военные специалисты прибыли в Россию

Последние приготовления перед отправкой?Северокорейские военные специалисты прибыли в Россию

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните пару недель назад , мы писали о том, что турки, американцы и южнокорейцы, наперегонки кинулись сообщать, что в июле, к нам прибудут 5 бригад из КНДР со своим инвентарём? Ниже одно из заявлений турецких около государственных СМИ: Ну так вот, многие наши оппоненты замерли в ожидании.

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