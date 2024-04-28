Заворачиваем минтай в капусту и готовим как голубцы: одно изменение добавляет рыбе вкуса и сока

Тепловая обработка часто ведет к ухудшению вкусовых качеств недорогих видов рыбы. Минтай, например, при жарке теряет примерно половину от своего первоначального вкуса и становится неотличим от сухих рыбных котлет.
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