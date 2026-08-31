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Царьград

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Минпросвещения освободит первоклассников от домашних заданий в 2026/27

Минпросвещения освободит первоклассников от домашних заданий в 2026/27

В 2026/27 учебном году первоклассники в России будут освобождены от домашних заданий. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув важность комфортного перехода детей в школьную среду.

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