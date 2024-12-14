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Спортсменку из Литвы Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Спортсменку из Литвы Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Сборная Литвы снялась с соревнований по функциональному фитнесу после того, как участница команды Корнелия Дудайте получила предупреждение о недопустимости демонстрации провокационных надписей в адрес спортсменов из России и попросили переодеться.

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