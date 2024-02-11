Сертификат на 30 000 рублей от Wildberries: правда или миф? Елена ГалицкаяСлухи о возможности получить сертификат на 30 000 рублей от Wildberries до 14 февраля привлекли внимание многих пользователей интернета.
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