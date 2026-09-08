Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 получил две новые версии

Snow White и спортивная DESCENTE Edition получили новые материалы, цвета и расширенные режимы Huawei представила две новые версии Watch Ultimate 2 — Snow White и DESCENTE Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым