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Федерация футбола Франции отзовёт поддержку Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции отзовёт поддержку Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) не планирует поддерживать кандидатуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации.

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