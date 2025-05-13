Школьникам стало сложнее определиться с выбором профессии

Российским школьникам стало сложнее определяться с будущей профессией. Как показывают данные исследования сервиса Superjob, к моменту окончания школы определиться с родом занятий удаётся лишь 41% выпускников.
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