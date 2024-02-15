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Симсон: ЕС не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину

Симсон: ЕС не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину

Европейский союз не заинтересован продлевать транзит российского газа через Украину. Об этом заявила на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее цитирует агентство Reuters.

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