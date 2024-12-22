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В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в торговый центр

В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в торговый центр

Мужчина протаранил на грузовике вход в торговый центр в американском штате Техас. В результате происшествия пять человек пострадали, мужчина застрелен полицией, информирует телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;начался с того, что патрульные , который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии.&quot; ???
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14 час.
Vladimir Soukhatchev
Пройдя по Двум ссылкам этого дважды перепостенного и хорошо изуродованного сообщения из Техасского издания мне удалось найти изначальное авторское изложение: &quot;Как утверждают журналисты, инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии.&quot; Какой же ленивый и недоброкачественный народец &quot;служит&quot; заведении &quot;Журнал Профиль&quot; если Не в Состоянии прочесть тиснутое второпях!!!
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4 час.

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