Мужчина протаранил на грузовике вход в торговый центр в американском штате Техас. В результате происшествия пять человек пострадали, мужчина застрелен полицией, информирует телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в торговый центр
Комментарии
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Андрей Шишинов
"начался с того, что патрульные , который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии." ???
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14 час.
Vladimir Soukhatchev
Пройдя по Двум ссылкам этого дважды перепостенного и хорошо изуродованного сообщения из Техасского издания мне удалось найти изначальное авторское изложение: "Как утверждают журналисты, инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии." Какой же ленивый и недоброкачественный народец "служит" заведении "Журнал Профиль" если Не в Состоянии прочесть тиснутое второпях!!!
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4 час.
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