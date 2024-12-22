В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в торговый центр

"начался с того, что патрульные , который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии." ???

Vladimir Soukhatchev

Пройдя по Двум ссылкам этого дважды перепостенного и хорошо изуродованного сообщения из Техасского издания мне удалось найти изначальное авторское изложение: "Как утверждают журналисты, инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии." Какой же ленивый и недоброкачественный народец "служит" заведении "Журнал Профиль" если Не в Состоянии прочесть тиснутое второпях!!!