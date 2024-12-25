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  • StarPer
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В Германии предрекли войну в 2025 году при одном условии

Германия может быть втянута в войну в следующем году, если на выборах победят «поджигатели войны». Об этом предупредил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте, передает РИА Новости.

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