В Германии предрекли войну в 2025 году при одном условии

Германия может быть втянута в войну в следующем году, если на выборах победят «поджигатели войны». Об этом предупредил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте, передает РИА Новости.
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