«Это не мы, это ИИ»: хакеры начали притворяться ChatGPT, DeepSeek и Grok, атакуя российские компании

Злоумышленники подменяют данные HTTP-запросов, выдавая вредоносную активность за обращения популярных ИИ-сервисов Хакеры нашли новый способ маскировать атаки на веб-приложения российских компаний под запросы популярных нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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