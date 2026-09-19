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Царьград

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Михайлово чудо: главные запреты, приметы и традиции праздника 19 сентября

Михайлово чудо: главные запреты, приметы и традиции праздника 19 сентября

Почему 19 сентября нельзя мыть голову, тяжело работать и выбрасывать еду.В субботу, 19 сентября 2026 года, православный мир отмечает Михайлово чудо — день воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах).

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