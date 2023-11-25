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«Рейнджерс» возглавили Восточную конференцию, обыграв «Бостон» (7:4). Команда Лавиолетта выиграла 15 из 19 игр в сезоне НХЛ

Команда тренера Питера Лавиолетта победила «Бостон» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» опередили «Брюинс» в турнирной таблице Востока и занимают первую позицию в конференции, набрав 31 балл в 19 играх.

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