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Вагенкнехт назвала правительство ФРГ самым глупым в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил недальновидно, введя ограничения в отношении российского газа, а сам политик является "вассалом" США, заявила в беседе с The Economist депутат Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт.

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