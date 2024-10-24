Вагенкнехт назвала правительство ФРГ самым глупым в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил недальновидно, введя ограничения в отношении российского газа, а сам политик является "вассалом" США, заявила в беседе с The Economist депутат Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт.