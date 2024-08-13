Сбитый пиксель: новые гаджеты Google не найдут популярности у россиян

Компания Google провела 13 августа свою ежегодную презентацию Made by Google, на которой представила смартфоны линейки Pixel 9, часы Pixel Watch 3, наушники Pixel Buds Pro 2 и новые возможности нейросети Gemini, которые добавят в будущую версию мобильной ОС Android 15.