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Сбитый пиксель: новые гаджеты Google не найдут популярности у россиян

Сбитый пиксель: новые гаджеты Google не найдут популярности у россиян

Компания Google провела 13 августа свою ежегодную презентацию Made by Google, на которой представила смартфоны линейки Pixel 9, часы Pixel Watch 3, наушники Pixel Buds Pro 2 и новые возможности нейросети Gemini, которые добавят в будущую версию мобильной ОС Android 15.

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