Ночной дозор! "Гераней" над Украиной стало больше: новые БПЛА России удивляют

Этой ночью зафиксированы 2 новых БпЛА над Львовской областью; 1 в Днепропетровской области; 7 над Николаевской областью; 8 "Гераней" над Черкасской областью; 5 над Черниговской областью; 1 над Сумской "Герани" ударили по объектам ВСУ в Николаевской области.