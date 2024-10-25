Ночной дозор! "Гераней" над Украиной стало больше: новые БПЛА России удивляют

Этой ночью зафиксированы 2 новых БпЛА над Львовской областью; 1 в Днепропетровской области; 7 над Николаевской областью; 8 "Гераней" над Черкасской областью; 5 над Черниговской областью; 1 над Сумской "Герани" ударили по объектам ВСУ в Николаевской области.
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