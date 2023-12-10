Идеи бюджетных подарков на Новый год Дракона

С приближением Нового года понимаешь, что нужно купить много подарков, а денег не хватает. Как же выйти из такого положения и при этом порадовать родных и близких? Общественная служба новостей выяснила, какие бюджетные подарки можно приобрести на Новый год Дракона 2024.
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