⚡️ В Крым на форум приедут 70 турагентов со всей России Туристский слёт для представителей туриндустрии из 50 российских городов пройдёт с 5 по 11 ноября.
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⚡️ В Крым на форум приедут 70 турагентов со всей России Туристский слёт для представителей туриндустрии из 50 российских городов пройдёт с 5 по 11 ноября.