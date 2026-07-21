Чан Бинью сделал максимальный сенчури-брейк 147 в квалификации Shenzhen Open 2026 (видео)

Чан Бинью оформил максимум 147 в четвертом фрейме матча против Чатчапонг Наса в третьем квалификационном раунде турнира Shenzhen Open 2026, сообщает WST Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Чан Бинью сделал третий в своей карьере максимальный брейк во время квалификационного матча Shenzhen Open 2026 против Чатчапонга Насы во вторник в Лестере.