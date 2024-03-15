В миллеровской школе № 2 в День православной книги состоялась встреча со священником

В День православной книги, установленный по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решением Священного синода Русской православной церкви в декабре 2009 года и ежегодно отмечаемый 14 марта, настоятель храма апостола Андрея Первозванного г.
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