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Царьград

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Снег в Челябинской области не помешал собрать 1,9 млн тонн зерна

Снег в Челябинской области не помешал собрать 1,9 млн тонн зерна

Снегопад 5 октября прервал уборочную кампанию в Челябинской области, однако аграрии намерены завершить сбор зерновых, овощей и картофеля к середине месяца.

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