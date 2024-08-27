Верёвочный парк в Адлере 📍 Ромашек, 1 Он представляет собой конструкцию с несколькими уровнями сложности.
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Верёвочный парк в Адлере 📍 Ромашек, 1 Он представляет собой конструкцию с несколькими уровнями сложности.