Что сделать из остатков ниток — 5 мастер-классов

Ну, что, дорогие вязальщицы, не пора ли снова навести порядок в рукодельных припасах и рассортировать нитки на те, из которых еще можно что-то придумать, и на те, которые уже точно едва ли превратятся во что-то цельное и самостоятельное? Складывайте все аккуратно, но второй пакет не вздумайте выбрасывать: даже то, что вроде не приспособишь для полноценных вязальных проектов, можно пустить на альтернативные нужды — и сделать что-то необычное и интересное из такого вот почти-мусора.