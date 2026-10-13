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Тренер Бивола: хочу увидеть трилогию с Бетербиевым, но гонорар должен соответствовать уровню боксёров

Тренер Бивола: хочу увидеть трилогию с Бетербиевым, но гонорар должен соответствовать уровню боксёров

Геннадий Машьянов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, оценил шансы на проведение третьего боя против соотечественника Артура Бетербиева.

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