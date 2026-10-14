Колумбийские наемники не планировали участвовать в штурме территорий, поэтому отказались идти на прорыв Волчанского котла, сказал аналитик Данил Петрушин в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
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