Семейная пара погибла в Ленобласти при взрыве газа

ГАТЧИНА, 3 сентября, ФедералПресс. Два человека погибли в Ленинградской области в результате взрыва. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газовых баллонов«Тела 64-летней женщины и ее 61-летнего мужа нашли после взрыва в доме № 50 по Тихой улице в деревне Замостье», – пишут СМИ со ссылкой на свои источники.