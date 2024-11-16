Разработчики из регионов России создали игру "Сердце Алтая"

Проникнуться особой атмосферой Горного Алтая теперь можно прямо из собственного дома. Разработчики из разных регионов страны создали компьютерную игру, в основе которой - реальные ландшафты и культура региона.
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