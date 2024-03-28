«Ньюкаслу» интересны Инасиу и Диоманде из «Спортинга». К Усману также присматриваются «Арсенал» и «Ювентус»

Серьезная травма Свена Ботмана вынуждает английский клуб искать центрального защитника. Нидерландскому игроку потребуется операция на передней крестообразной связке, из-за которой он может пропустить как минимум полгода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии