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Иркутск Сегодня

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В Иркутске сегодня переменная облачность, температура воздуха прогреется до +31°

Во вторник в Приангарье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Катангском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных районах возможны кратковременные, местами сильные дожди, а в отдельных районах грозы, утром туманы.

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