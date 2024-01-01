Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий мигрантов в Свердловской области

В социальных медиа сообщается, что 29 декабря в одном из заведений общественного питания, расположенном в городе Алапаевске, мигрант из Республики Таджикистан в ходе конфликта причинил телесные повреждения жителю региона.
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