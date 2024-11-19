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Вторую бомбу нашла ФСБ у задержанных за подрыв капитана Черноморского флота

Сотрудники ФСБ обнаружили вторую бомбу в ходе обысков у задержанных за подрыв автомобиля капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского.

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