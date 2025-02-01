Захарова заявила, что Германия уходит от признания блокады Ленинграда геноцидом

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Германия старается уклониться от признания блокады Ленинграда во время Второй мировой войны как геноцида народов СССР.
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