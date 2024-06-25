Меликов: правоохранители проводят работу по выявлению лиц, связанных с боевиками

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что правоохранители проводят всю необходимую работу по выявлению лиц, связанных с террористами, напавшими на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале 23 июня.
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