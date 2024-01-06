Гладков: 6 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря выписали из больниц

Шесть человек, получивших ранения после обстрела Белгорода 30 декабря, выписали из больниц. В медучреждениях Москвы и Белгорода остаются 69 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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