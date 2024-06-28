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Самсонов, ДеСмит, Раймер и Столарц – в списке лучших вратарей, которые могут стать свободными агентами (NHL.com)

Официальный сайт лиги опубликовал список лучших голкиперов, которые могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля.

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