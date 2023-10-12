США не нашли признаков причастности Ирана к конфликту в Израиле

США не видят признаков того, что Иран мог быть причастен к планированию или осуществлению атаки боевиков ХАМАС на Израиль, заявил министр обороны США Ллойд Остин: «Мы не видели каких-либо свидетельств того, что Иран был причастен к планированию или осуществлению этого нападения».