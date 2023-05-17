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«Получат по заслугам»: В Сети осудили идею передачи Украине истребителей F-16

«Получат по заслугам»: В Сети осудили идею передачи Украине истребителей F-16

Американское издание Breitbart опубликовало информацию о том, что Великобритания и Украина начали работу над ускорением процесса передачи Киеву истребителей F-16.

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