Начались проверки из-за возгорания на складе в Петербурге

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. В Telegram-канале ведомства отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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