В расписании ЕГЭ может появиться новый предмет

В России может появиться новый госэкзамен — проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике предложили в Минцифры, это, как считают в ведомстве, улучшит качество подготовки айтишников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии