Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями подростков в Ивановской области

В публичном пространстве сообщается, что в Ивановской области группа подростков с Кавказа конфликтует с местными сверстниками и их родителями, высказывая угрозы и оскорбления, совершая противоправные действия.
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