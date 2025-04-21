В этом "хе-хе" - издевательство над русскими: Что сказала Ирина Хакамада

В новом выпуске "Бесогона" режиссёр Никита Михалков коснулся не только насущных и актуальный вопросов русской общественности и мировой политики, но и коснулся наиболее вопиющих тем: в этом "хе-хе" - издевательство над русскими.
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